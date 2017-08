Cum operează hoții pe aeroport

Este vara iar zeci de mii de romani pleaca peste granita cu avionul. In entuziasmul general multi nu stau tot timplul cu ochii pe bagaje desi aeroporturile sunt pline de hoti care fura fara discriminare, si de la pasageri, si din magazinele aflate in zona libera. Ca sa nu dea de banuit infractorii isi cumpara inclusiv bilete de calatorie. Politistii inregistreaza zeci de furturi in fiecare luna insa din fericire sunt ajutati de camerele de supraveghere.

Marti dimineata, in doar trei ore, aproape 8000 de calatori au plecat sau au sosit pe Aeroportul Henri Coanda. Hotii speculeaza aglomeratia si graba. La prima vedere, nu se deosebesc de ceilalti calatori: au bagaje de mana si chiar bilet. Hotii care vin in aeroport cu intentia sa fure, isi cumpara bilete ieftine de avion iar principalul lor teritoriu de actiune este aici, in zona de tranzit, unde se afla haine de firma, parfumuri scumpe, bauturi sau produse cosmetice.

La intoarcere, au grija sa nu plece totusi cu mana goala din aeroport. Ochesc valizele, in special pe cele scumpe si le fura chiar de pe banda sub ochii celorlalti calatori sau ai proprietarului daca acesta nu este atent. Victime au fost si in randul pasagerilor care au facut greseala sa isi lase geanta de mana in caruciorul de bagaje ca sa isi ia de pe banda rulanta, valiza sosita de la cala avionului.

Nu ar strica sa fiti atenti si la controlul de securitate cand trebuie sa asezati in tava ceasurile telefoanele sau chiar banii. Potrivit politistilor, o alta categorie de hoti este cea a indivizilor care nu isi platesc consumatia. De obicei aleg barurile apropiate de portile de imbarcare, ca sa dispara rapid, insa ceea ce nu stiu este ca pot fi identificati foarte repede si in final se aleg cu dosar penal.

Iar in ultima categorie se incadreaza cleptomanii. De la inceputul anului, politistii de frontiera au intocmit peste 30 de dosare penale pentru furt sau insusirea bunului gasit. Acestia le recomanda calatorilor sa depuna plangere imediat dupa constarea furtului.