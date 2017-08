Indemnizația pentru creșterea copilului va fi plafonată. Suma anunțată de ministrul Muncii

După o tentativă eșuată în Guvernul Grindeanu de plafonare a indemnizațiilor pentru creșterea copilului, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, revine cu un nou proiect.

Ministrul a declarat aseară, la Antena 3, ctat de hotnews.ro, că în două săptămâni va fi adoptată o ordonanță care va plafona aceste ajutoare financiare pentru părinți la nivelul maxim prevăzut în Germania.

"Vom intra cu celeritate si in aceste indemnizatii. S-au lucrat deja toate variantele, am ajuns la varianta finala, in sensul ca vom plafona indemnizatia la maxim cat exista in Europa la ora actuala, adica 1.800 de euro, cat are Germania. Peste 1.800 de euro nu mai poate sa ia nimeni", a spus ministrul Muncii, intrebata despre indemnizatiile pentru cresterea copilului.