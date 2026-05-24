Incendiu la concertul lui Max Korzh pe Arena Națională. 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri

Un incendiu a izbucnit sâmbătă seară, 23 mai, pe Arena Națională din București, în timpul concertului susținut de artistul belarus Max Korzh. Focul a pornit după ce mai multe materiale din recuzita folosită în timpul show-ului au luat foc în peluza dinspre Bulevardul Pierre de Coubertin.

- Publicitate -

Spectatorii au filmat flăcările care au cuprins mai multe scaune ale stadionului, imaginile devenind rapid virale pe rețelele sociale.

Din fericire, pompierii aflați deja la eveniment au intervenit imediat și au reușit să stingă focul

- Publicitate -

La concert au participat și numeroși fani veniți din Ucraina, Republica Moldova și Polonia.

Potrivit digisport.ro, 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă în niciunul din cazuri nu a fost necesar transportul la spital.

Cele mai multe intervenții au fost pentru lipotimie, excoriație și acuze la nivelul membrelor inferioare.

- Publicitate -

„În urma momentului pirotehnic pregătit de organizator în deschiderea evenimentului, s-au aprins materiale combustibile care făceau parte din recuzita echipei artistului.

Flacăra a fost stinsă cu stingătoare de pompierii ISU-BIF din dispozitiv, fără a fi pusă în pericol desfășurarea evenimentului sau integritatea spectatorilor.

Echipajele medicale angrenate în misiune la stadionul National Arena, cu prilejul concertului susținut de MAX KORZH, au gestionat 15 cazuri medicale până la ora 20:00.

- Publicitate -

În niciuna dintre situații nu a fost necesar transportul la spital pentru vreo persoană.

Cele mai multe intervenții au fost pentru lipotimie, excoriație și acuze la nivelul membrelor inferioare.

În interiorul stadionului sunt amplasate echipaje medicale SMURD și de intervenție pentru stingere, în zonele de acces/evacuare, scenă și sectoarele de tribune”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.