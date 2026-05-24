Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Cannes cu filmul „Fjord”

Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, cu lungmetrajul „Fjord”. Anunțul a fost făcut în cadrul galei de decernare a premiilor de pe Croazetă.

- Publicitate -

Filmul „Fjord” spune povestea unui cuplu româno-norvegian foarte credincios, interpretat de Sebastian Stan și Renate Reinsve, care se stabilește în Norvegia împreună cu cei cinci copii. Apariția unor suspiciuni de violență domestică schimbă însă radical situația familiei, iar autoritățile norvegiene declanșează o procedură de plasament care îi vizează pe copii.

Potrivit prezentării filmului, „Fjord” abordează teme precum toleranța, incluziunea, empatia, polarizarea și dificultatea dialogului între oameni care gândesc diferit. La primirea trofeului, Cristian Mungiu a vorbit despre nevoia ca aceste valori să fie puse mai des în practică.

- Publicitate -

Premiul de la Cannes marchează o nouă performanță majoră pentru cineastul român. Cristian Mungiu a mai câștigat Palme d’Or în 2007, cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, iar ulterior a obținut premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012, pentru „După dealuri”, și premiul pentru cel mai bun regizor în 2016, pentru „Bacalaureat”.

La ediția din acest an, juriul competiției oficiale a fost prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, iar gala a avut loc la Palatul Festivalurilor și Congreselor din Cannes, potrivit Antena 3.