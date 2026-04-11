Medicii rezidenți vor fi incluși în linia de gardă și vor primi bani pentru gărzile suplimentare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a fost pus în transparență decizională modificarea Ordinului nr. 870. Practic, medicii rezidenți vor fi incluși în linia de gardă și vor fi plătiți pentru gărzile efectuate în afara programului normal de lucru.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că schimbările vin pentru a corecta o situație considerată nedreaptă în sistem

„Dacă le cerem responsabilitate, trebuie să existe și recunoaștere clară a muncii lor. Rezidenții nu sunt spectatori în sistem, ci sunt deja parte din deciziile care se iau în timp real și din îngrijirea pacienților, în fiecare zi”, a transmis acesta.

Potrivit proiectului, medicii rezidenți vor fi incluși obligatoriu în linia de gardă a unității sanitare în care își desfășoară pregătirea, urmând să lucreze alături de medicul de gardă și să participe la activitatea curentă.

Începând cu anul I, rezidenții pot face gărzi suplimentare, la cerere, în afara programului normal de lucru, însă fără acces la linia I de gardă și doar sub supravegherea medicului titular. Din anul III, aceștia pot participa, tot la cerere, inclusiv în linia I de gardă, cu respectarea limitelor de competență și sub coordonarea unui medic specialist sau primar.

Unaspect important al modificării legislative este și cel legat de salarizare. Gărzile efectuate în afara programului normal de lucru vor fi plătite obligatoriu de unitatea sanitară, conform prevederilor legale.

Ministrul a subliniat că medicii rezidenți nu trebuie tratați ca personal auxiliar, ci ca o componentă esențială a sistemului medical. „Medicul rezident nu este nici la dispoziția cuiva și nici „umplutură” atunci când nu se pot acoperi liniile de gardă. Este un pion important în funcționarea sistemului actual”, a mai precizat Alexandru Rogobete.