Unde dispar și unde rămân păcănelele în Pitești. Planul autorităților locale

Autoritățile din Pitești pregătesc măsuri pentru restricționarea jocurilor de noroc pe raza municipiului, însă interdicția nu va fi una totală. Proiectul aflat în analiză prevede eliminarea sălilor de jocuri din anumite zone ale orașului, dar menține activitatea în hoteluri și în marile centre comerciale.

- Publicitate -

Decizia vine în contextul noilor reglementări care permit administrațiilor locale să intervină asupra modului în care sunt autorizate aceste activități.

Jocurile de noroc, eliminate doar din anumite zone

Potrivit propunerii analizate de autoritățile locale, aparatele de tip slot-machine și sălile de jocuri ar urma să fie scoase din zonele intens circulate sau din apropierea locuințelor.

- Publicitate -

Măsura vizează reducerea impactului acestor activități asupra comunității, în special în cartierele rezidențiale.

Excepții importante: hoteluri și mall-uri

Chiar dacă se dorește limitarea jocurilor de noroc în oraș, proiectul prevede și excepții clare.

Astfel, aceste activități vor putea funcționa în continuare în incinta hotelurilor și a centrelor comerciale mari, unde sunt considerate mai ușor de controlat și mai puțin intruzive pentru viața de zi cu zi a locuitorilor.

- Publicitate -

Decizia finală, la nivel local

Măsurile urmează să fie supuse aprobării Consiliului Local, iar forma finală va stabili exact zonele în care jocurile de noroc vor fi interzise sau permise.

Inițiativa se înscrie într-un trend mai larg, în care mai multe orașe din România încearcă să limiteze prezența sălilor de jocuri, pe fondul îngrijorărilor legate de dependență și impact social.

Reamintim faptul că, la Slatina, au fost interzise total, iar Ploieștiul pregătește aceeași hotărâre de Consiliu Local.