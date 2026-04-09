Căsătorie începută cu stângul la Sălaj. Mirele a înscenat furtul darului

Andra Ilie
masina politie
foto caracter ilustrativ

Un tânăr de 29 de ani este cercetat de poliţiştii din Sălaj, după ce a furat darul de nuntă. Mirii adunaseră la petrecere 94.000 de lei, însă banii au dispărut a doua zi, din apartamentul în care cei doi tineri locuiau, în municipiul Zalău.

Furtul darului de nuntă a fost anunțat chiar de către proaspăta soție. Aceasta nu a știut despre intențiile soțului, care a încercat un scenariu de film.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, „tânărul ar fi răvășit bunurile din interior, ar fi lăsat ușa întredeschisă și în pozția „închis”, pentru a crea aparența că persoane necunoscute au pătruns prin efracție și au sustras suma de bani, furtul fiind ulterior reclamat de soția sa”, se precizează în comunicatul de presă.

În cele din urmă, mirele și-a recunoscut fapta, iar acum este anchetat, sub supravegherea unui procuror, pentru săvârșirea infracțiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare.

