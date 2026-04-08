Ilie Bolojan anunță măsuri împotriva companiilor speculative de pe piața energiei electrice

Miercuri, 8 aprilie 2026, în cadrul unei conferințe de presă, premierul Ilie Bolojan a anunțat care sunt direcțiile strategice pentru creșterea de producție de energie electrică în România. Acesta a afirmat că trebuie schimbate reglementările în domeniu astfel încât să fie eliminați investitorii speculativi de pe piață. În plus, companiile de stat din domeniu trebuie să aibă indicatori mai clari de performanță, iar conducerile acestora să poată răspunde cu mandatul pentru îndeplinirea acestora.

Premierul a mai afirmat, în cadrul conferinței că, până la sfârșitul lunii aprilie, va fi adoptat un regulament nou în ceea ce privește regulile de racordare la rețelele electrice. De asemenea, premierul a mai atras atenția că „sub 10%” dintre proiectele pentru care au fost emise avize tehnice de racordare (ATR) au și avansat efectiv, în timp ce restul de 90% „sunt cu caracter speculativ”.

„Cea mai mare parte din aceste avize tehnice de racordare au fost emise în ultimii trei ani de zile (…). Constatăm că sub 10% din ele au avansat. Asta înseamnă că 90% din aceste proiecte sunt cu caracter speculativ.

Cei care au obținut aceste proiecte nu intenționează să le dezvolte, ci urmăresc să le vândă. Ele oricum n-ar fi viabile, pentru că, depășind de foarte multe ori consumul nostru, n-ai cui să vinzi această energie ipotetică, poate am alimenta și Europa Centrală, dar în mod efectiv blochează accesul investitorilor serioși, care dispun de finanțări și nu se pot racorda”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a precizat că săptămâna viitoare va avea loc o dezbatere pe această temă, ocazie cu care Guvernul va formula o serie de propuneri către Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei pentru a fi incluse în noul regulament.

Sursa: Digi24, Hotnews.