Schimbări pentru mașinile second-hand. Număr limitat de înmatriculări și cel puțin Euro 4

Vin vremuri grele pentru samsarii de mașini. Statul vrea să înăsprească regulile în materie de mașini second-hand. Nu vom mai putea aduce autoturisme în țară decât de două ori pe an. Și sub nicio formă sub EURO 3.

Anvelopele second-hand vor avea și ele limite clare de vechime, cel mult 10 ani pentru cele de vară și 6 ani pentru cele de iarnă.

În plus, mașinile sau utilajele agricole declarate daună totală nu vor mai putea fi revândute.

Autoritățile vor să impună reguli stricte și pentru haine, anvelope și mobilier, după ce în ultimii ani România a devenit groapa de gunoi a Europei, declară ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pentru Știrile PRO TV.

„Dacă vorbim de persoane fizice, persoane care vin și declară că le folosesc pentru ele și aduc în țară zeci de mașini în fiecare an e clar că aia e o activitate paravan ilegală. Să interzicem să mai poată orice persoană fizică să vină să zică „am nevoie de 30 de mașini, eu, anul acesta, second hand, pe care să le aduc în țară. Nu, 2 mașini e mai mult decât suficient. Ce vrem noi e să oprim să mai intre deșeuri în țară sub eticheta falsă că ar fi produse second hand” a declarat Buzoianu.

Şapte din zece autoturisme (71,47%) înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand, iar mărcile Volkswagen, Dacia şi BMW sunt cele mai căutate de către români, relevă o analiză realizată de o platformă marketplace, pe baza datelor oficiale ale Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI). În total, anul trecut, au fost înmatriculate 548.612 de autovehicule, dintre care 28,53% au fost maşini noi, notează Știrile TVR.