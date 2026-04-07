Băiatul Clejanilor a fost internat la Psihiatrie, după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer

Autor: Andra Ilie
Polițiștii au intervenit azi-noapte, în urma unui apel la 112, după ce Fulgy, fiul lăutarilor Viorica și Ioniță de la Clejani, a amenințat într-un live pe TIK TOK, că își va face rău și va pune în pericol și alte persoane. El a spus că a lăsat gazele deschise în locuință și urmează să arunce blocul în aer.

A fost solicitată intervenția companiei de distribuție a gazelor, care a oprit alimentarea în zonă, notează Știrile PRO TV. Mai mult, la fața locului au sosit și negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au încercat să îl convingă pe muzician să renunțe la gest.

Fulgy a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din Capitală. El se află în prezent internat aici, în siguranță, transmit autoritățile.

Anchetatorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 continuă cercetările în acest caz, sub aspectul infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Viorica și Ioniță de la Clejani au afirmat public că sunt alături de Fulgy în aceste clipe grele, cu toate că sunt conștienți de problema cu care fiul lor se confruntă.

,, Suntem siguri că Fulgy va primi tratamentul necesar și va reveni sănătos acasă. Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte astfel. Datorită problemelor medicale, a făcut afirmații complet nereale, jigniri și amenințări în mod evident nereale aseară.”, au transmis Viorica și Ioniță de la Clejani.

