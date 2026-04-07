RO-Alert azi-noapte, în nordul județului Tulcea. Două drone rusești la granița cu România

În noaptea de luni spre marți, 6-7 aprilie 2026, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Potrivit MApN, două drone au fost detectate în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Acestea nu au intrat însă în spațiul aerian românesc.

„În primele ore ale zilei de marţi, 7 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a judeţului Tulcea.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.58, un mesaj RO-ALERT”, a anunțat MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 01:46.