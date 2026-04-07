RO-Alert azi-noapte, în nordul județului Tulcea. Două drone rusești la granița cu România

Corina Matei
Autor: Corina Matei
În noaptea de luni spre marți, 6-7 aprilie 2026, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Potrivit MApN, două drone au fost detectate în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Acestea nu au intrat însă în spațiul aerian românesc.

În primele ore ale zilei de marţi, 7 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a judeţului Tulcea.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.58, un mesaj RO-ALERT”, a anunțat MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 01:46.

Exclusiv

„Iepurașul” a venit mai devreme la Lapoș. Consilierii au primit indemnizații, deși nu au fost ședințe în martie

Oana Stoica Oana Stoica -
Primarul PSD al comunei Lapoș, Viorel Barbu, revine în...

Ploiești, fără păcănele! Campania Observatorul Prahovean ia sfârșit. Care este rezultatul

Corina Matei Corina Matei -
Pe 25 februarie 2026, Observatorul Prahovean a demarat campania...

Primele roșii românești au ieșit din solarii în Prahova. Cât costă un kg la producător

Oana Stoica Oana Stoica -
Primele roșii românești din Prahova au fost deja culese...

