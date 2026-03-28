Fenomen rar în România: tornadă filmată în Teleorman

O pâlnie de tornadă a fost surprinsă sâmbătă pe cerul localității Cernetu, din județul Teleorman, fenomenul fiind filmat de localnici și publicat ulterior pe pagina de Facebook Meteoplus.

În imaginile distribuite în mediul online se observă un vârtej de aer care coboară dintr-un nor de furtună, formând o coloană îngustă ce seamănă cu o tornadă.

Potrivit specialiștilor în meteorologie, astfel de fenomene pot apărea în condiții de instabilitate atmosferică accentuată, atunci când mase de aer cald și umed se întâlnesc cu aer rece.

Atunci când vârtejul nu ajunge până la sol, fenomenul este numit pâlnie de tornadă, exact situația surprinsă în imaginile filmate la Cernetu.

Tornadele sunt considerate fenomene relativ rare în România, însă nu imposibile. În ultimele decenii au fost raportate câteva astfel de episoade, în special în zonele de câmpie din sudul și estul țării, în perioadele cu instabilitate atmosferică puternică.