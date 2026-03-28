Incendiu în Turda. 20 de case au ars, două persoane au ajuns la spital

În noaptea de 27 spre 28 martie 2026, a izbucnit un incendiu puternic în municipiul Turda, pe strada Margaretelor. Aproximativ 20 de locuințe improvizate au ars, suprafața totală afectată fiind de circa 500 de metri pătrați.

Din primele informații este vorba de mai multe case și barăci situate foarte aproape una de alta.

Potrivit ISU Cluj, citat de News.ro, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Turda, sprijiniți de forțe și mijloace din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca, Dej, precum și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Câmpia Turzii.

Pompierii au acționat pentru limitarea și stingerea incendiului, reușind să împiedice propagarea flăcărilor dincolo de perimetrul în care au fost găsite.

„Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor mai departe de limitele în care au fost găsite. Se lucrează în continuare pentru identificarea și lichidarea tuturor focarelor ascunse”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.

Șase persoane au fost evaluate medical la fața locului de echipajele SMURD și SAJ. Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani a fost transportat la spital cu posibile arsuri superficiale la nivelul brațelor și suspiciune de intoxicație cu fum. Acesta era conștient și cooperant în momentul preluării.

Ulterior, un al doilea bărbat, în vârstă de aproximativ 70 de ani, care prezenta o plagă la mână, a fost preluat de un echipaj SMURD și urmează să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Cauza probabilă a incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

Sursa: Digi24