Jaf ca-n filme la o primărie din Galați. Hoții au furat banii din taxe și impozite

Joi, 26 martie 2026, un jaf ca în filme a avut loc la primăria comunei Ivești din județul Galați. Hoții au tăiat seiful și l-au golit. Banii erau cei proveniți din taxele și impozitele localnicilor.

Modul de operare a fost demn de un scenariu de film. În timpul nopții, mai multe persoane au forțat ușa primăriei, au tăiat curentul electric din incintă și au distrus serverul unde erau stocate imaginile de pe camerele de supraveghere.

Apoi, cu ajutorul unui flex, hoții au scos seiful, l-au tras pe hol și, acolo, l-au tăiat și au luat toți banii din el.

Potrivit surselor Digi24, ar fi vorba de aproximativ 20.000 de euro (100.000 de lei). Hoții însă nu s-au limitat doar atât, aceștia au sustras, pe lângă bani, și computerele din clădire.

Poliția a deschis o anchetă care este în curs de desfășurare.