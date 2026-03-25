Camera Deputaților a adoptat legea împotriva femicidului. Pedepse de până la 25 de ani sau detenție pe viață

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 25 martie, legea care introduce, pentru prima dată, definiţia femicidului în legislaţia României. Proiectul a fost susţinut de o majoritate de 284 de voturi, cu un vot împotrivă și două abţineri. Pentru a intra în vigoare, trebuie promulgat de preşedintele Nicuşor Dan.

- Publicitate -

Proiectul are ca obiect instituirea unor măsuri pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea femicidului, stabilind obiectivele, principiile şi instrumentele necesare pentru protejarea vieţii, integrităţii şi demnităţii femeilor. Femicidul va putea fi pedepsit cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar detenție pe viață.

„Astăzi, fiecare femeie din România ar trebui să poată să zâmbească. Legislaţia s-a îmbunătăţit semnificativ în ceea ce priveşte protecţia lor, iar statul transmite un mesaj clar: viaţa, siguranţa şi demnitatea femeilor sunt apărate prin lege”, a declarat Alina Gorghiu, preşedintele Comisiei parlamentare „România fără violenţă domestică”.

- Publicitate -

Ce prevede proiectul de lege

Colectarea unor categorii mai largi de informaţii în scopul cunoaşterii dimensiunii femicidului şi a riscului de femicid, al studierii cauzelor omorurilor săvârşite în cadrul violenţei domestice, în vederea creşterii eficienţei măsurilor privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced.

Colectarea datelor se propune a se realiza şi în scopul evaluării amplorii şi tendinţelor tuturor formelor de violenţă prevăzute de Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă, sens în care se propune crearea unui mecanism de analiză şi raportare publică prin Observatorul Român pentru Analiza şi Prevenirea Omorurilor (ORAPO), cu recomandări de prevenţie.

Educaţie pentru egalitate de gen şi prevenirea violenţei în programele şcolare, conform Convenţiei de la Istanbul.

- Publicitate -

Majorarea pedepselor pentru săvârşirea infracţiunilor de omor, loviri cauzatoare de moarte şi alte infracţiuni comise în contexte de violenţă domestică sau control/dominaţie, ca urmare a faptului că făptuitorul se află într-o relaţie de căsătorie cu victima sau într-o relaţie asemănătoare aceleia dintre soţi, indiferent de durata acesteia, şi modificarea Codului de procedură penală pentru a asigura protecţia minorilor şi a persoanelor aflate sub tutelă, în caz de deces al victimei care avea în ocrotire aceste persoane, prin înştiinţarea de către organul de urmărire penală a autorităţii competente, în vederea luării măsurilor legale de ocrotire pentru persoana respectivă.

Instanţa penală, odată cu condamnarea pentru o infracţiune comisă cu intenţia de a ucide o persoană de la care inculpatul ar putea moşteni, constată direct nedemnitatea acestuia de a veni la moştenirea victimei.