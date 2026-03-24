CFR Călători anunță ce se întâmplă cu trenurile când România trece la ora de vară

CFR Călători anunță că, începând de duminică, 29 martie 2026, în activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficială de vară, astfel că ora 03:00 va deveni ora 04:00. Compania precizează însă că schimbarea orei nu modifică mersul trenurilor aflat în vigoare, circulația urmând să se desfășoare conform orarului stabilit.

Potrivit comunicatului, trenurile operate de CFR Călători vor circula după ora actuală, de iarnă, până în noaptea de 28 spre 29 martie, la ora 03:00, care va deveni ora 04:00. După această oră, trenurile vor pleca în conformitate cu mersul de tren în vigoare, respectând ora oficială de vară.

CFR Călători mai arată că trenurile aflate deja în circulație după ora 03:00, moment în care ceasurile se dau înainte, își vor continua drumul până la stația de destinație. În situația în care orele de plecare ale acestor trenuri se suprapun cu plecările programate în intervalul 04:00 – 05:00, acestea vor pleca în ordinea rangului.

Compania precizează și că, având în vedere faptul că trecerea la ora de vară are loc în aceeași zi și în țările vecine, trenurile care circulă între stațiile de frontieră vor merge după graficele prevăzute în mersul de tren actual.