Care este cel mai mare județ al României, ca suprafață. Pe ce loc se află Prahova

Județele din România diferă semnificativ ca întindere, iar clasamentele realizate la nivel național arată diferențe de mii de kilometri pătrați între cele mai mari și cele mai mici unități administrative.

Potrivit datelor statistice, județul Prahova are o suprafață de aproximativ 4.716 kilometri pătrați, reprezentând circa 2% din teritoriul României.

Locul ocupat de Prahova în clasament

În ierarhia națională după suprafață, Prahova se situează pe locul 33 din 41 de județe, fiind astfel unul dintre județele de dimensiune medie spre mică din România.

Prin comparație, cele mai mari județe din țară, precum Timiș, Suceava sau Caraș-Severin – depășesc 8.000 de kilometri pătrați, având aproape dublul suprafeței Prahovei.

Un județ relativ mic, dar cu greutate economică

Deși nu impresionează prin întindere, Prahova rămâne unul dintre cele mai importante județe din România din punct de vedere economic și demografic. Teritoriul său include toate formele de relief, munte, deal și câmpie, ceea ce a favorizat dezvoltarea unei economii diverse și a unei infrastructuri dense.

De altfel, județul are una dintre cele mai mari populații din țară, fiind constant în top la acest capitol, în ciuda suprafeței relativ reduse.