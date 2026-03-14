Adrian Sârbu scapă de dosarul de evaziune fiscală de 4 milioane de euro. Faptele s-au prescris

La începutul lunii martie 2026, Adrian Sârbu, fostul patron Mediafax, a scăpat de dosarul de evaziune fiscală de 4 milioane de euro. Curtea de Apel București a respins apelurile și a menținut decizia Tribunalului Capitalei din iunie 2025 de invalidare a dosarului de evaziune fiscală al fostului mogul media, scrie G4Media.

Decizia Curții de Apel a fost luată la începutul lunii martie 2026 și este definitivă. Pe cale de consecință, dosarul este restituit procurorilor, însă faptele sunt deja prescrise.

În ultimul rechizitoriu din 8 iulie 2024, Sârbu a fost acuzat de evaziune fiscală de peste 4 milioane de euro în cadrul grupului Mediafax.

Potrivit legii, evaziunea fiscală mai mare de 1 milion de euro se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.

Tribunalului Capitalei a motivat anul trecut că faptele comise în 2014 s-ar fi prescris în 2024.

”Termenul de prescripție a răspunderii penale, ce a început să curgă la data de 11.08.2014 nu se va împlini la data de 11.08.2024, tocmai ca efect al suspendării cursului prescripției în perioada 16.03.2020 și 14.05.2020, rechizitoriul fiind întocmit la data de 08 iulie 2024, respectiv înainte de împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale”, se mai arată în hotărârea Tribunalului București.

