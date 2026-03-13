Angajat la stat, care figura în concendiu medical, blocat în Dubai. ”Vom face sesizare”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, a criticat ”moda” concediilor medicale din instituție. El a prezentat și cazul unui angajat al AEP, care deși era oficial ”bolnav”, a fost surprins de războiul din Orientul Mijlociu în Dubai, unde își făcea, de fapt, vacanța. El critica din Dubai lipsa repatrierilor pe banii statului.

- Publicitate -

Concediile medicale, vacanțe plătite de stat

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a prezentat vineri situația concediilor medicale din instituție/ Astfel, în perioada 2023 – februarie 2026 au fost înregistrate 1.130 de concedii medicale la AEP.

Țuțuianu a susținut că analiza lunară ar arăta un fenomen interesant în perioadele cu activitate electorală.

- Publicitate -

Ca exemplu, pentru septembrie–decembrie 2024, luni cu activitate electorală, a menționat un număr mai mic de concedii medicale: septembrie – 24 (față de 65 într-o lună anterioară), octombrie – 14, noiembrie – 8, decembrie – 13.

„Critici din Dubai”, în timp ce figura în concediu medical

În aceeași conferință, șeful AEP a relatat cazul unui angajat despre care susține că ar fi avut două săptămâni de concediu medical înainte de plecarea în Dubai.

Potrivit informațiilor deținute de instituție și postărilor publice, ar fi fost în concediu medical și în perioada în care se afla în Dubai, în timp ce critica statul român pentru repatrieri.

- Publicitate -

Țuțuianu a spus că va sesiza Comisia de disciplină în acest caz, notează hotnews.ro.