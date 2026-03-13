Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. MApN nu exclude căderea unei drone

Vineri, 13 martie, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat, în jurul orei 10:00, ținte aeriene în apropierea frontierei, la nord de județul Tulcea, în zona Chilia Veche – Vâlcove.

În urma detecției, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian, potrivit unui comunicat al MApN.

La 10:05, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare prin RO-ALERT către populația din zona vizată.

MApN precizează că, pe baza informațiilor disponibile până la această oră, este posibil ca resturi de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche, iar echipe specializate sunt pregătite să intervină pentru căutări în teren