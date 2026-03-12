- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Bolojan reclamă o „suveică” la subvențiile pentru angajări

Marius Nica
Autor: Marius Nica
ilie bolojan

Premierul Ilie Bolojan a transmis joi, 12 martie, că mai multe firme de pază, inclusiv din Prahova, au fraudat bugetul de stat prin mecanisme de tip suveică. Acestea au primit fonduri pentru angajarea unor șomeri sau persoane vulnerabile, păcălind statul.

- Publicitate -

Premierul Ilie Bolojan a avertizat într-o postare pe Facebook că a identificat „abuzuri și rezultate foarte slabe” în unele programe de sprijin ale statului și a dat ca exemplu schema prin care angajatorii primesc 2.250 de lei/lună, timp de 12 luni, dacă încadrează persoane aflate în dificultate (șomeri de peste 6 luni, persoane peste 45 de ani, părinți singuri). În schimb, angajatorul are obligația să mențină persoana în muncă cel puțin 18 luni, a spus premierul.

Potrivit datelor prezentate de Bolojan, în 2025 au fost subvenționate angajările a peste 13.200 de persoane, iar mai mult de jumătate (6.816) ar fi fost încadrate în firme de pază, cu o concentrare în câteva zone ale țării: București și zona limitrofă, Gorj și Galați. În Prahova sunt menționate 304 persoane pentru care s-ar fi încasat fonduri ilegal.

- Publicitate -

bolojan suveica firme

Șeful Guvernului susține că, în unele cazuri, s-ar fi creat un mecanism prin care aceleași persoane sunt angajate succesiv la companii diferite, iar firmele ar încasa repetat subvențiile: după o perioadă, contractele ar înceta prin demisie, iar persoana ar apărea ulterior angajată la o altă firmă care accesează din nou sprijinul.

Bolojan afirmă că neclaritățile din lege au permis aceste practici și spune că a cerut Ministerului Muncii „măsuri concrete” pentru corectarea programului.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Fost consilier din Primăria Ploiești, în vizorul Baroului: apărea în robă și ținea lecții juridice în școli. Cum explică aceste fapte

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
O situație care ridică numeroase semne de întrebare a...

Copiii nu vor mai avea acces online la vape, alcool și jocuri de noroc. Proiectul care poate salva generații

Marius Nica Marius Nica -
Doi deputați USR de Prahova, Marius-Felix Bulearcă și George-Nicolae...

Cât costă Paștele în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
În 2026, pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, încă...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -