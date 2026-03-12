Bolojan reclamă o „suveică” la subvențiile pentru angajări

Premierul Ilie Bolojan a transmis joi, 12 martie, că mai multe firme de pază, inclusiv din Prahova, au fraudat bugetul de stat prin mecanisme de tip suveică. Acestea au primit fonduri pentru angajarea unor șomeri sau persoane vulnerabile, păcălind statul.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat într-o postare pe Facebook că a identificat „abuzuri și rezultate foarte slabe” în unele programe de sprijin ale statului și a dat ca exemplu schema prin care angajatorii primesc 2.250 de lei/lună, timp de 12 luni, dacă încadrează persoane aflate în dificultate (șomeri de peste 6 luni, persoane peste 45 de ani, părinți singuri). În schimb, angajatorul are obligația să mențină persoana în muncă cel puțin 18 luni, a spus premierul.

Potrivit datelor prezentate de Bolojan, în 2025 au fost subvenționate angajările a peste 13.200 de persoane, iar mai mult de jumătate (6.816) ar fi fost încadrate în firme de pază, cu o concentrare în câteva zone ale țării: București și zona limitrofă, Gorj și Galați. În Prahova sunt menționate 304 persoane pentru care s-ar fi încasat fonduri ilegal.

Șeful Guvernului susține că, în unele cazuri, s-ar fi creat un mecanism prin care aceleași persoane sunt angajate succesiv la companii diferite, iar firmele ar încasa repetat subvențiile: după o perioadă, contractele ar înceta prin demisie, iar persoana ar apărea ulterior angajată la o altă firmă care accesează din nou sprijinul.

Bolojan afirmă că neclaritățile din lege au permis aceste practici și spune că a cerut Ministerului Muncii „măsuri concrete” pentru corectarea programului.