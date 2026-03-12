Niciun leu alocat de la buget, în 2026, pentru autostrada A3 Ploiești – Brașov

Proiectul de buget pentru anul 2026 nu prevede niciun leu alocat autostrăzii A3, tronsonul Ploiești – Brașov, potrivit Economica.net.

Pe de altă parte, reprezentanții CNIR susțin însă că vor fi alocate fonduri, dacă va fi nevoie.

„Nu este problemă că e trecut 0 lei. Dacă trebuie plătit ceva, se face simplu pe reașezări de fonduri/transfer”, a declarat, pentru sursa citată, Alexandru Lancuzov, purtător de cuvânt al CNIR.

Tot zero lei au fost alocați și în 2025 pentru această șosea de importanță națională.

Gabriel Budescu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), a recunoscut că A3 Ploiești – Brașov este singurul proiect pe care nu a reușit să-l deblocheze.

„Ploiești – Brașov este din păcate singurul contract pe care nu am reușit să-l deblocăm, cu toată disponibilitatea nostră, cu toate eforturile echipei. Nu aceeași disponibilitate a venit și din partea proiectantului, motiv pentru care colegii mei s-au apucat să calculeze penalități și vom aplica clauzele contractuale”, declara în ianuarie 2026 Gabriel Budescu la Radio România Actualități.

Proiectantul A3 Ploiești – Brașov estima în ianuarie 2026, pentru sursa citată, că ar putea preda studiul de fezabilitate necesar construirii A3 Ploiești – Brașov, până în toamna anului viitor.

Ulterior, noua companie de autostrăzi CNIR va putea lansa obiectivul din Valea Prahovei la licitație pentru proiectare și execuție, mai spuneau reprezentanții Consitrans.

Contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al Autostrăzii Ploiești – Brașov a fost demarat în 2021, iar data finalizării era inițial 11 septembrie 2024.