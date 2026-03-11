Restricțiile pentru transportul lichidelor, eliminate de azi de pe aeroporturile din București

Miercuri, 11 martie 2026, la ora 00:00, pe aeroporturile din București au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor şi gelurilor în bagajele de cabină, a anunțat Compania națională Aeroporturi București (CNAB).

- Publicitate -

Astfel, începând de astăzi, în bagajele de mână, lichidele, aerosolii și gelurile pot fi transportate în bagajul de cabină, în recipiente individuale de pânăa la 2 litri. Limita anterioară era de 100 de mililitri.

Măsura se aplică pasagerilor care pleacă de pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – „Aurel Vlaicu”, nu şi celor aflaţi în tranzit.

- Publicitate -

„Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti face un pas important în creşterea calităţii serviciilor oferite pasagerilor care au originea zborului pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – „Aurel Vlaicu”.

Începând de miercuri, 11 martie, ora 00.00, au intrat în vigoare noile reguli privind transportul lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAGs) în bagajele de cabină”, a transmis CNAB.

„Măsura este posibilă ca urmare a investiţiilor realizate de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti în tehnologii moderne, de ultimă generaţie, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaţionale în domeniu.

- Publicitate -

Prin această investiţie, compania îşi consolidează obiectivul de a îmbunătăţi constant experienţa pasagerilor, asigurând în acelaşi timp menţinerea celor mai înalte standarde de securitate”, a precizat Bogdan Mîndrescu, Directorul General al CNAB, citat de Digi24.