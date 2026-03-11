- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Incendiu puternic la Arad. A fost emis mesaj RO-Alert

Corina Matei
Autor: Corina Matei
incendiu arad

Un incendiu a izbucnit miercuri, 11 martie 2026, în Arad, la societatea comercială din Zona Industriala Aradul Nou, drumul spre Zădăreni, scrie presa locală.

- Publicitate -

Pentru gestionarea evenimentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu trei autospeciale de stingere și două ambulanță SMURD. Incendiul se manifestă prin ardere generalizată, cu degajari mari de fum.

Din cauza cantității semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenției.

- Publicitate -

La fața locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din șase mașini de stingere, o ambulanță SMURD, o echipaj de descarcerare și o autoscară.

În sprijinul pompierilor arădeni acționează și echipaje ale ISU Timiș, cu două mașini de stingere.

Intervenția este în desfășurare, iar forțele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât costă Paștele în stațiunile de pe Valea Prahovei, în 2026

Corina Matei Corina Matei -
În 2026, pe Valea Prahovei, în perioada Paștelui, încă...

Impozit de 11 ori mai mare pentru micile firme din Ploiești. Antreprenorii vorbesc despre „închideri”

Corina Matei Corina Matei -
Micii antreprenori din Ploiești, cei care dețin firme care...

Cronologia unui eșec de 10 milioane de euro. Cum a ratat Ploieștiul stația nouă de epurare

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Ploieștenii vor plăti un preț greu pentru anii în...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -