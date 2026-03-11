Incendiu puternic la Arad. A fost emis mesaj RO-Alert

Un incendiu a izbucnit miercuri, 11 martie 2026, în Arad, la societatea comercială din Zona Industriala Aradul Nou, drumul spre Zădăreni, scrie presa locală.

Pentru gestionarea evenimentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu trei autospeciale de stingere și două ambulanță SMURD. Incendiul se manifestă prin ardere generalizată, cu degajari mari de fum.

Din cauza cantității semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenției.

La fața locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu un dispozitiv format din șase mașini de stingere, o ambulanță SMURD, o echipaj de descarcerare și o autoscară.

În sprijinul pompierilor arădeni acționează și echipaje ale ISU Timiș, cu două mașini de stingere.

Intervenția este în desfășurare, iar forțele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.