SUA vrea să aducă avioane de luptă și militari în România pentru războiul din Iran

România ar fi primit o solicitare din partea Statelor Unite privind dislocarea unor trupe și a unor avioane de luptă pe teritoriul țării, în contextul războiului cu Iranul, potrivit unor informații obținute pe surse.

Conform Digi24, solicitarea ar veni din partea Pentagonului și ar viza baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Subiectul urmează să fie analizat în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), programată miercuri, la Palatul Cotroceni.

Baza Mihail Kogălniceanu este considerată strategică și ar putea oferi un avantaj operațional, fiind un punct important de lansare pentru avioane de luptă. Potrivit aceleiași surse, baza a mai fost utilizată și vara trecută în contextul tensiunilor din regiune