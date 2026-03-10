Salarii și pensii înghețate, deficit de 6,2%. Ce prevede proiectul bugetului pe 2026

Ministerul Finanțelor a publicat marți proiectul Bugetului de stat pe 2026, deși în coaliția de guvernare există încă discuții pe forma finală. Potrivit documentului prezentat, veniturile sunt estimate la 391,7 miliarde lei, iar cheltuielile la 527,4 miliarde lei, ceea ce înseamnă un deficit de aproximativ 135,7 miliarde lei.

În proiecția Guvernului, deficitul bugetar (cash) pentru 2026 este estimat la 6,2% din PIB, cu o traiectorie de reducere în anii următori. În același timp, bugetul pe investiții este prezentat ca fiind în creștere, iar o parte importantă a arhitecturii bugetare ține de menținerea investițiilor și de absorbția fondurilor europene.

Salarii înghețate și limitări la sporuri

În lista măsurilor prinse în buget sunt incluse prevederi de menținere la nivelul lunii decembrie 2025 a salariilor de bază/indemnizațiilor din sectorul public, precum și a sporurilor și altor componente salariale, în condițiile prevăzute de lege.

Sunt menționate și reguli pentru acordarea indemnizației de hrană (în anumite condiții), vouchere de vacanță și alte limitări privind plăți/prime/bonusuri.

Și pensiile vor rămâne la același nivel ca anul trecut.

Cum este distribuit impozitul pe venit

Potrivit Antena 3, aproximativ 27,7 miliarde lei din TVA vor fi transferate către bugetele locale, pentru finanțarea unor cheltuieli precum protecția copilului, sistemul de asistență socială, transportul elevilor sau programe educaționale.

Impozitul pe venit va fi distribuit astfel:

63% merg la comune, orașe și municipii

15% la consiliile județene

6% la fonduri gestionate de consiliile județene

14% intră într-un mecanism de echilibrare la nivel național

2% finanțează instituții de spectacole locale.

Guvernul recunoaște „presiuni asupra prețurilor”

În secțiunea dedicată riscurilor, Guvernul avertizează că prognoza poate fi afectată de intensificarea tensiunilor geopolitice, incertitudinea politică și schimbările în politica comercială globală.

Totodată, sunt menționate presiuni asupra prețurilor care pot împinge în sus inflația, la care se pot adăuga riscuri precum liberalizarea prețurilor la gazele naturale sau renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimente de bază.

Potrivit calendarului discutat în coaliție, bugetul ar urma să fie adoptat de Guvern și trimis ulterior în Parlament pentru dezbateri și amendamente.