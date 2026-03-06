27.000 de lei de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată. Ce condiții sunt

Joi, 5 martie 2026, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care prevede, printre altele, o primă de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu lucrează și nu urmează studii (NEET) și se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată.
Concret, noua măsură introduce prima de stabilitate pentru tinerii NEET (care nu lucrează și nu urmează studii) care se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată. Sprijinul financiar este acordat pe parcursul a doi ani, cu condiția menținerii locului de muncă.
Plata se face lunar: 1.000 de lei pe lună în primul an și 1.250 de lei pe lună în al doilea an, suma totală putând ajunge la 27.000 de lei. Banii nu sunt impozitați.
Măsura face parte dintr-un pachet mai larg prin care Guvernul vrea să sprijine integrarea tinerilor pe piața muncii și angajarea persoanelor vulnerabile. Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a declarat că prima de stabilitate este menită să încurajeze tinerii să își păstreze locul de muncă pe termen lung.
Bravo Guvernului Bolojan! 🤡🤡🪠
Această primă de 27.000 lei este un mai degraba un pansament🩹, problema de fond rămâne la angajatori.
Ex: În București, unde tinerii aspiră să muncească, chiria unui apartament decent cu două camere costă minim 500€.
La un calcul simplu, un cuplu la început de drum are nevoie de minim 1000€ net „de căciulă” pentru o viață modestă.
Practic, un salariu întreg dispare instant pe chirie, utilități și mâncare. Dacă mai vrei și economii sau o distracție săptămânală, abia te descurci. Iar dacă apare și un copil👶🍼, adio concedii sau ieșiri – toți banii se duc pe creșterea lui.
Angajatorii trebuie să înțeleagă că fără salarii reale, tineretul rămâne „la limita supraviețuirii”, indiferent de ajutorul de la stat!
Practic ajută si angajatorul si angajatul aceasta schema. Pe angajatorii de care vorbiti, ahtiati dupa profit (ma gandesc mai mult la multinationale aici) ii ajuta ca devine atractiv postul lor de munca cu salariul de cacao pe care-l ofera. Totusi, ti se da, dar nu ti se baga si-n traista.
Exact! Practic, asistăm la reinventarea sclaviei cu subvenție de la stat. În loc ca angajatorul să fie forțat să ofere un salariu real pe cartea de muncă, Guvernul subvenționează din banii noștri lăcomia firmelor, ca să le rămână profitul intact.
O soluție adevărată ar fi fost impunerea unui salariu minim diferențiat pentru absolvenții de studii superioare (real/uman) – de cel puțin două ori salariul minim pe economie. Cum altfel să convingi tinerii să termine o facultate, dacă la final sunt plătiți la nivelul unui muncitor necalificat sau al unei femei de serviciu? Fără acest prag de demnitate, diploma devine doar o hârtie fără valoare, iar tinerii deștepți vor alege ori să nu mai învețe, ori să plece unde studiile le sunt respectate!
Statul ne ia taxe doar ca să ‘îndulcească’ niște salarii de cacao, cum ai punctat tu foarte bine, transformând tânărul într-un simplu curier care cară banii publici direct în buzunarele posesorilor de capital (pentru că aceștia acceptă să plătească salarii mici, știind că statul subvenționează restul până la pragul de supraviețuire). Aceștia se vor îmbogăți și mai mult din această schemă care mimează ajutorul social, dar în realitate este un nou model de neo-fascism economic: statul și corporațiile mână în mână pe spatele sclavului modern cu diplomă. 🤡🪠