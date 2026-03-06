27.000 de lei de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată. Ce condiții sunt

Joi, 5 martie 2026, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care prevede, printre altele, o primă de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu lucrează și nu urmează studii (NEET) și se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată.

- Publicitate -

Concret, noua măsură introduce prima de stabilitate pentru tinerii NEET (care nu lucrează și nu urmează studii) care se angajează pentru prima dată cu contract pe perioadă nedeterminată. Sprijinul financiar este acordat pe parcursul a doi ani, cu condiția menținerii locului de muncă.

Plata se face lunar: 1.000 de lei pe lună în primul an și 1.250 de lei pe lună în al doilea an, suma totală putând ajunge la 27.000 de lei. Banii nu sunt impozitați.

- Publicitate -

Măsura face parte dintr-un pachet mai larg prin care Guvernul vrea să sprijine integrarea tinerilor pe piața muncii și angajarea persoanelor vulnerabile. Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a declarat că prima de stabilitate este menită să încurajeze tinerii să își păstreze locul de muncă pe termen lung.