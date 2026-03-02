Cristian Tudor Popescu critică excursia elevilor blocați în Dubai: „Ce căutau acolo?”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat luni, 2 martie, într-un mesaj postat pe pagina sa de facebook, excursia celor 28 de elevi români blocați de sâmbătă în Dubai, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Într-o postare numită „Lecția Dubai”, gazetarul se întreabă ce caută elevii de 12 ani în Dubai și dacă, înainte de o astfel de excursie au vizitat ansamblul Brâncuși.

„Lecția Dubai

Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai? Nu era previzibil, de vreo lună încoace, atacul Israel-SUA asupra Iranului, întinderea războiului în tot Orientul Mijlociu?

Și ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale, ce muzee, ce monumente sunt acolo? Burj al-Arab 7 stele? Pisi la Plajă? Gigălăi? Arabi, și alte naționalități, împovărați de bani? Urmăriți internațional? Ciocolată Dubai?

Elevii și profesoarele sunt din Focșani. Până să viziteze Dubaiul, se vor fi dus să vadă ansamblul Brâncuși? Ce-i drept, e mai greu de ajuns din Focșani în Târgu Jiu decât în Orient…”, a scris Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook.

Reamintim, un grup de 28 de elevi și două însoțitoare din Vrancea sunt blocați în Dubai, după ce zborurile de pe aeroporturile din acea zonă au fost anulate, în urma atacului SUA-Israel asupra Iranului și a ripostei regimului de la Teheran.