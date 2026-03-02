Români blocați în Orientul Mijlociu. Reacția Ministerului Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe anunță că a primit numeroase solicitări de asistență consulară de la români rămași blocați în țări din Orientul Mijlociu, după izbucnirea conflictului militar din regiune. Deocamdată, a fost posibilă organizarea evacuării a peste 300 de cetățeni români din Israel, prin Egipt, în timp ce operațiunile de repatriere prin zboruri – comerciale, charter sau militare – sunt, în acest moment, „imposibile”, potrivit MAE.

- Publicitate -

UPDATE Compania Tarom a anunțat că cei peste 300 de români aflați în zona de conflict din Orientul Mijlociu vor fi repatriați cu zboruri speciale în această seară.

Unde este „situația cea mai presantă”

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat într-un briefing că cele mai multe solicitări vizează românii blocați în Emiratele Arabe Unite, în special în Dubai și Abu Dhabi, unde numărul cererilor este „de ordinul sutelor” și fluctuează permanent.

- Publicitate -

În total, MAE a contabilizat 1.066 solicitări venite din regiune, fără a include apelurile din EAU, tocmai din cauza volumului mare și a faptului că numărul se modifică rapid.

MAE: zborurile de repatriere sunt „imposibile” acum

MAE afirmă că, din cauza amplorii conflictului, care afectează nu doar traficul aerian, ci și alte rute de transport, „operațiunile de repatriere – fie cu zboruri comerciale, fie cu zboruri charter speciale, fie cu zboruri umanitare cu aeronave militare – sunt în această etapă imposibile”.

Ministerul mai spune că a dublat numărul de persoane care operează în centrala de urgență, după ce în mai puțin de 24 de ore call-centerul a primit peste 450 de apeluri de asistență consulară.

- Publicitate -

Evacuare din Israel: plecare terestră spre Egipt, apoi zbor spre București

Potrivit MAE, peste 300 de români aflați în Israel urmează să fie evacuați „în următoarele ore”, după ce au trecut pe cale terestră în Egipt, urmând să ajungă în România cu un zbor pe ruta Cairo – București. MAE subliniază că traficul aerian spre/dinspre Egipt nu este afectat în acest moment.

Totodată, TAROM a anunțat că se pregătește să organizeze curse speciale, iar după obținerea aprobărilor de operare, peste 360 de români ar putea ajunge la Otopeni luni dimineață, inclusiv un grup de pelerini surprins la Bethlehem la debutul conflictului, care se deplasează rutier către Cairo.

Ce garanții au primit turiștii blocați în Emirate

MAE afirmă că este în dialog cu autoritățile din EAU și că a primit garanții pentru cei cazați acolo că șederea poate fi prelungită fără plată, atât timp cât va fi necesar. Pentru persoanele blocate în aeroporturi, MAE spune că liniile aeriene ar urma să se ocupe de asistență privind hrana și cazarea.

- Publicitate -

Recomandările MAE pentru românii din zonă

MAE precizează că nu există informații despre cetățeni români răniți sau decedați.

Ministerul recomandă românilor rămași în statele afectate să se înregistreze și să transmită datele de contact către consulatele României din regiune, pentru a putea fi contactați rapid când apar opțiuni de evacuare și să respecte instrucțiunile de securitate emise de autoritățile locale