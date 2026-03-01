Războiul din Iran poate scumpi carburanții cu până la 10 lei/litru în România

Conflictul din Iran riscă să se traducă rapid în scumpiri la pompă și în România. Analiștii se așteaptă ca luni dimineață, odată cu deschiderea burselor, cotațiile petroliere să urce puternic, pe fondul creșterii riscului geopolitic într-una dintre cele mai sensibile zone pentru transportul global de țiței: Strâmtoarea Ormuz, pe unde trec aproximativ 20% din cantitățile de țiței la nivel mondial.

În acest context, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, avertizează că, în scenariul negativ, prețul carburanților în România ar putea depăși 10 lei/litru dacă petrolul urcă spre 90 de dolari/baril, potrivit HotNews.

Chisăliță explică faptul că prețul petrolului nu reflectă doar cererea și oferta, ci și anticiparea riscului. Luni, piețele ar putea include în cotații un „premiu de risc geopolitic” – un adaos prin care traderii „taxează” incertitudinea privind aprovizionarea.

În plus, chiar dacă România nu este în „prima linie militară”, este în „prima linie a pieței globale”: petrolul este o marfă internațională, iar scumpirile se aliniază între regiuni.

Prețul la pompă urmează cotațiile internaționale cu un decalaj de la câteva zile până la 2–3 săptămâni, în funcție de stocuri, contractele rafinăriilor, cursul valutar (țițeiul e cotat în dolari) și politica comercială a rețelelor.

În analiza citată de HotNews, structura prețului la carburanți în România este estimată astfel: 50–55% taxe, 35% costul produsului (țiței + rafinare), restul reprezentând costuri de distribuție și marjă de profit.

În concluzie, dacă țițeiul se stabilizează la 90–100 dolari/baril, depășirea pragului de 9–10 lei/litru devine realistă. În acest moment, prețurile sunt în jur de 8–8,5 lei/litru.