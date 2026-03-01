Aproape 9 din 10 români vor limitarea accesului minorilor sub 13 ani la rețele sociale

Aproape 9 din 10 români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor cu vârsta sub 13 ani la rețelele sociale. Practicile din familie arată, însă, că minorii ajung să folosească dispozitive digitale de la vârste din ce în ce mai mici, potrivit unui studiu realizat în perioada 17–18 februarie 2026, pe un eșantion național de 900 de respondenți.

- Publicitate -

Un nou studiu realizat de Cult Research, în colaborare cu psihologul Otilia Mantelers, în perioada 17–18 februarie 2026, pe un eșantion de 900 de respondenți, relevă că 86% dintre români sunt de acord cu limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețele sociale, în contextul în care două treimi dintre români cred că, în acest moment, minorii sub 13 ani au posibilitatea să acceseze platforme online interzise fără acordul și știrea părinților.

Astfel, conform răspunsurilor, este resimțită nevoia unor reglementări legale mai eficiente, care să îi protejeze pe cei mici de conținut nepotrivit, interacțiuni periculoase și de riscurile utilizării necontrolate a platformelor online.

- Publicitate -

Citește și: Raed Arafat cere lege pentru limitarea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale

Rezultatele vin în contextul unor dezbateri internaționale privind impactul utilizării excesive a dispozitivelor digitale asupra dezvoltării copiilor.

Conform documentului, la nivelul Manualului de Diagnostic și Statistică al Tulburărilor Mentale (DSM) este analizată includerea tulburărilor asociate dependenței de ecrane, ceea ce reflectă preocupări tot mai mari legate de efectele timpului petrecut online asupra echilibrului emoțional.

Sondajul a fost realizat online, prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), are o marjă de eroare de ±3,5% și un nivel de încredere de 95%, notează edupedu.ro.