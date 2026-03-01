Curtea Constituțională a României invită liceenii la „Porți Deschise” pe 11 mai 2026

Curtea Constituțională a României (CCR) organizează luni, 11 mai 2026, cu ocazia Zilei Europei, evenimentul „Porți Deschise la Curtea Constituțională”, ediția a II-a, pentru elevii din învățământul liceal, însoțiți de profesori sau diriginți. Termenul limită pentru înscrieri este vineri, 24 aprilie 2026, ora 12:00, iar aprobarea participării se face în ordinea solicitărilor, în limita locurilor disponibile.

„Ziua Europei, sărbătorită anual la 9 mai, marchează momentul istoric al Declarației Schuman din 1950, care a pus bazele cooperării europene și ale construcției unei Europe unite. Această zi simbolizează pacea, unitatea și cooperarea între națiuni, precum și solidaritatea și respectarea democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale.

Curtea Constituțională invită elevii din învățământul liceal (clasele IX–XII), însoțiți de profesori sau diriginți, la sediul instituției, unde vor avea ocazia să descopere, într-un mod interactiv, activitatea și atribuțiile instanței constituționale.

Având în vedere interesul manifestat al unităților de învățământ și impactul educativ al activităților desfășurate anterior, Curtea Constituțională organizează o nouă ediție a acestui proiect, consolidând demersul de a se apropia de tinerele generații.

Această nouă ediție evidențiază legătura dintre valorile constituționale naționale și principiile democratice europene, promovând respectul pentru statul de drept și protecția drepturilor fundamentale. Prin această inițiativă, instituția își reafirmă angajamentul de a menține un dialog deschis cu elevii și de a promova cultura civică în spirit european.

Programul oferă tinerilor oportunitatea de a înțelege, prin dialog direct, rolul Constituției și al instituțiilor fundamentale în funcționarea statului de drept, precum și importanța respectării valorilor comune.

Menținerea unui dialog constant cu tinerii contribuie la încurajarea responsabilității sociale și la consolidarea încrederii în instituțiile democratice.

Comunicarea de participare se face la adresa de e-mail: [email protected], pe bază de programare, prin cerere transmisă de cadrul didactic responsabil pentru respectiva clasă, care va cuprinde și lista nominală a elevilor, cu inserarea datelor personale. Solicitările se pot transmite până vineri, 24 aprilie 2026, ora 12:00.

În intervalul orar 10:00–16:00 vor fi organizate trei serii de vizite (10:00–12:00, 12:00–14:00, 14:00–16:00), fiecare serie fiind alcătuită din maximum 50 de elevi și maximum două cadre didactice însoțitoare.

Aprobarea participării se face în ordinea cronologică a solicitărilor primite, în limita locurilor disponibile. Participarea la eveniment constituie consimțământul pentru realizarea de fotografii și înregistrări video, care vor putea fi utilizate ulterior exclusiv în scopul promovării și informării publice cu privire la această acțiune.

În funcție de interesul și solicitările primite, programul va fi actualizat și extins pe viitor.

Accesul publicului vizitator se va realiza pietonal în incinta curții Palatului Parlamentului, exclusiv pe la poarta A1 din Calea 13 Septembrie nr. 2, iar în sediul Curții Constituționale, pe la intrarea B1”, au transmis reșprezentanții CCR.