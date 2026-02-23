Ion Duvac, membru al comisiei care judecă abuzurile psihologilor, acuzat că își hărțuiește sexual clientele

O serie de înregistrări, care au intrat în posesia Press One, demonstrează că Ion Duvac, doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, își hărțuiește sexual clientele prin propuneri sexuale explicite. Mai mult decât atât, acesta le solicit fotografii ale părților intime în timpul consultațiilor din cabinetul lui.

- Publicitate -

Ședința a durat două ore, iar din primele minute de interacțiune, Ion Duvac se adresează pacientei sale cu „ești o bunăciune în draci”, care trebuie să învețe să facă sex „de calitate”, ca să nu mai fie tristă și chiar să scape de depresie. Femeia a venit să vorbească despre stilul ei de atașament, pe care îl consideră problematic.

În primele minute ale întâlnirii, Duvac îi pune diagnosticul de tulburare de personalitate borderline și mută discuția către viața ei sexuală, pe care o indică drept cauză a comportamentului ei.

- Publicitate -

O întreabă dacă știe să facă sex de calitate, îi cere să îi descrie pozițiile sexuale preferate, cele mai lungi „partide de sex”, tipurile de orgasme pe care le-a experimentat și dimensiunea labiilor.

În final, îi cere ca la următoarea ședință să vină cu o poză cu vaginul ei, pentru că „există o corelație între nota pe care o dai la păsărica ta, aspectul fizic total, și alegerile pe care le faci”.

Potrivit Presso One, mai multe femei se află în situația descrisă de femeia care a fost în cabinetul doctorului.

- Publicitate -

Citiți articolul integral în publicația Press One.

Cine este Ion Duvac

Ion Duvac este doctor în psihologie și membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România din anul 2017. Comisia din care face parte urmărește respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, judecă abaterile de la prevederile acestuia și aplică sancțiuni atunci când e cazul.

Acest lucru înseamnă că orice derapaj, plângere sau abuz sesizat Colegiului ajunge pe masa unei comisii formate din nouă membri, printre care se află, de aproximativ 9 ani, și Ion Duvac. În 2021 a fost chiar și vicepreședintele acestei comisii. Membrii Comisiei de Deontologie sunt votați la nivel de filiale teritoriale, o dată la patru ani.

- Publicitate -

Duvac face parte, în calitate de membru, și în alte trei comisii ale Colegiului Psihologilor din România, datorită specializărilor pe care le-a terminat: Comisia de psihologie clinică și psihoterapie; Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor; Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.