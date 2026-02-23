- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Doi bărbați au fost găsiți morți în același bloc din Deva, în apartamente diferite

Corina Matei
Autor: Corina Matei
banda galbena politie
Foto cu caracter ilustrativ

Duminică, 22 februarie 2026, doi bărbați au fost găsiți morți, în același bloc din Deva, în apartamente diferite. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, scrie presa locală.

- Publicitate -

Potrivit acesteia, Poliția Municipiului Deva a fost sesizată, în data de 22 februarie, de către o femeie, cu privire la faptul că o persoană nu răspunde la telefon, existând riscul ca aceasta să fie decedată.

Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat un bărbat de 63 de ani, din comuna Turdaș, decedat.

- Publicitate -

În timpul efectuării cercetărilor la fața locului, la etajul superior al imobilului a fost descoperită o altă persoană decedată, respectiv un bărbat de 38 de ani, domiciliat în municipiul Deva.

Trupurile neînsuflețite au fost transportate la Serviciul Județean de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

„Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă, urmând a fi stabilite toate împrejurările producerii evenimentului”, au transmis reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Contrast dureros: mlaștină la spitalul județean Ploiești, parcare etajată de 45 milioane lei la Oradea

Marius Nica Marius Nica -
Parcarea de la Spitalul Județean Ploiești, administrată de primărie,...

Lista străzilor din Ploiești unde vor fi astupate gropile din 1 martie

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a anunțat că, începând cu 1 martie,...

Cazuri șocante la Pediatrie Ploiești: cine intervine când minorii sunt victime ale abuzului fizic sau consumului de alcool și droguri

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Sute de copii ajung anual la Spitalul de Pediatrie...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -