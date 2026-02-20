1.200 de iazuri pe hârtie, doar 102 în realitate. Ministerul Mediului acuză „balastiere mascate”

România a devenit, în ultimul deceniu, „raiul pe hârtie al iazurilor piscicole”, însă în teren realitatea este cu totul alta. Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din cele 1.200 de avize de gospodărire a apelor emise în ultimii zece ani pentru amenajarea de iazuri piscicole, mai puțin de 10% au fost realizate efectiv.

„România, practic, astăzi este raiul pe hârtie, cel puțin al iazurilor piscicole. În realitate, însă, România este mai degrabă raiul craterelor. Din 1.200 de avize emise în ultimii 10 ani, doar aproximativ 102 iazuri există efectiv în teren”, a declarat ministra.

Constructori, în spatele majorității avizelor

Conform datelor prezentate de Ministerul Mediului, majoritatea acestor avize au fost obținute de firme de construcții interesate să exploateze agregate minerale – în special pietriș – necesare lucrărilor de infrastructură.

„Există un interes legitim al constructorilor de a obține agregate minerale pentru lucrări. Problema apare când 1.200 de iazuri sunt create pe hârtie, dar doar 10% sunt realizate. Asta înseamnă că materialele au fost extrase, dar măsurile de mediu și punerea în siguranță nu au mai fost implementate”, a explicat Diana Buzoianu.

Potrivit oficialului, aceste exploatări se transformă adesea în cratere abandonate, cu efecte grave asupra mediului.

Pericol pentru sol, pânza freatică și comunități

Ministra Mediului a atras atenția că astfel de exploatări afectează regimul hidro-geologic și pot duce la destabilizarea solului și la scăderea nivelului pânzei freatice.

„Am avut zone în care comunitățile s-au trezit că nu mai aveau apă în fântâni din cauza acestor exploatări. Au existat cazuri în care lucrările de infrastructură au fost afectate din cauza iazurilor piscicole realizate excesiv în anumite zone”, a precizat Buzoianu.

În ultimii zece ani, oficial, aproximativ 230 de milioane de metri cubi de agregate au fost extrași prin intermediul iazurilor piscicole. Însă controalele autorităților au arătat că, în realitate, cantitățile exploatate au fost mult mai mari, depășind perimetrele autorizate.

Costuri mai mici decât la balastiere

Un alt aspect semnalat de Ministerul Mediului este diferența de costuri. Exploatarea prin iazuri piscicole este de trei până la patru ori mai ieftină pe metru cub decât în cazul unei balastiere clasice, ceea ce face această variantă mult mai atractivă pentru firmele de construcții.

Potrivit datelor prezentate, peste 60-70% din agregatele minerale exploatate în prezent provin din iazuri piscicole, nu din balastiere autorizate clasic.

Legislație mai strictă și sancțiuni mai dure

Ministerul Mediului anunță modificări legislative pentru a limita această practică considerată „paravan”.

Printre măsurile propuse se numără: limitarea termenului de prelungire a autorizațiilor, care în prezent pot fi extinse chiar și după 10 ani, introducerea unor garanții financiare mai consistente, pentru refacerea terenului, restricții privind acordarea de noi avize firmelor care nu au dus la bun sfârșit proiectele aprobate, sancțiuni contravenționale și, în cazuri grave, măsuri penale.

Inițial, ministerul a propus un termen de doi ani pentru punerea în aplicare a măsurilor de conformare, însă acesta ar putea fi ajustat.

Controale intensificate și „Radarul Balastierelor”

Ministerul Mediului a anunțat că, în 2025, au fost intensificate controalele la societățile care exploatează agregate minerale din albiile râurilor.

În perioada ianuarie–octombrie 2025 au fost efectuate 1.067 de controale, în urma cărora s-au aplicat 96 de amenzi, în valoare totală de 4,9 milioane de lei, și au fost formulate opt sesizări penale. Doar în luna noiembrie au fost aplicate 92 de amenzi, în valoare de peste 4,4 milioane de lei, și au fost înaintate nouă sesizări penale.

În paralel, Administrația Națională „Apele Române” dezvoltă aplicația informatică „Radarul Balastierelor”, un sistem menit să asigure monitorizarea în timp real a exploatărilor de agregate minerale și să crească trasabilitatea acestora.

Ministerul Mediului susține că noile măsuri sunt esențiale pentru a preveni transformarea „iazurilor piscicole” în simple exploatări de balast mascate, cu impact major asupra mediului și comunităților locale.

