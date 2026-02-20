Președintele Nicușor Dan despre faptul că Trump l-a numit „prim-ministrul României”: „Se mai întâmplă…”

Joi, 19 februarie 2026, la Washington, a avut loc prima reuniune a Consiliului Păcii inițiat de Donald Trump. La aceasta a participat și președintele României, Nicușor Dan.

În timpul consiliului, Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministrul” României, ceea ce a dat naștere la o serie întreagă de speculații cu privire la faptul că SUA nu ar recunoaște legitimitatea alegerilor din România.

Președintele Dan, într-o intervenție la Digi24, a explicat situația și a dat asigurări că legitimitatea administraţiei române nu mai e pusă la îndoială în Statele Unite.

„Suntem aici la Washington, chiar am discutat mai devreme cu domnul ambasador, care îi însoţeşte pe toţi oficialii români la diferite întâlniri, la diferite niveluri, cu structuri ale administraţiei americane. Nimeni n-a mai ridicat subiectul acesta. În raportul de care faceţi vorbire, nu e vreo luptă între Statele Unite şi România.

Este o tensiune între Statele Unite şi Europa pe reglementarea giganţilor din zona de reţele sociale. Da, şi e o tensiune, şi atunci România a fost dată ca exemplu, dar problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite”, a declarat Dan, joi seară, la Digi 24.

Șeful statul s-a referit la raportul preliminar din Comisia juridică a Camerei Reprezentanților, dominată de republicani, care la începutul acestei luni punea sub semnul întrebării decizia anulării alegerilor din România și acuza Comisia Europeană de interferență în scrutinul din țara noastră.

Întrebat dacă faptul că Donald Trump l-a prezentat pe drept „prim-ministrul României”, joi, la reuniunea Consiliului poate fi interpretat că nu îl recunoaște ca șef de stat al țării, Dan a replicat că „se mai întâmplă” ca liderul de la Casa Albă să greșească din cauza numărului mare de oameni cu care discută.

„Vă dați seama, președintele Statelor Unite are de lucru cu, nu știu, 120-150 de țări simultan. Da, și în unele țări președintele e mai important. În alte țări, primul ministru e mai important. Se mai întâmplă tipul acesta de erori”, a mai spus Dan, potrivit sursei citate.