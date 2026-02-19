Realitatea Plus nu va emite trei ore astăzi. Suspendarea, decisă de CNA

Emisia postului de știri Realitatea Plus va fi oprită astăzi, în intervalul orar 18:00–21:00, ca urmare a unei decizii a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). În cele trei ore, postul TV va fi obligat să difuzeze exclusiv textul sancțiunii. La finalul articolului, vă puteți exprima opinia în cadrul unui sondaj privind această sancțiune.

- Publicitate -

Consiliul Național al Audiovizualului a decis săptămâna trecută aplicarea uneia dintre cele mai dure sancțiuni din ultimii ani pentru Realitatea Plus, televiziune patronată de familia omului de afaceri Maricel Păcuraru: suspendarea emisiei pentru trei ore.

Decizia vine după constatarea unor încălcări repetate ale legislației audiovizuale în perioada 1–21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Potrivit CNA, timp de zece zile au fost difuzate mai multe emisiuni care ar fi încălcat principiile echilibrului și imparțialității.

- Publicitate -

Într-una dintre emisiuni s-a afirmat că Guvernul „vrea să depopuleze țara”, iar într-o altă intervenție președintele Nicușor Dan a fost acuzat de imixtiuni în justiție pentru că a salutat aducerea în țară a lui Horațiu Potra.

Realizatoarea Anca Alexandrescu, fost candidat la Primăria Capitalei, a făcut un apel către telespectatorii fideli ai postului să țină televizoarele deschise pe Realitatea Plus în intervalul în care emisia este suspendată.

„Astăzi, între 18-21, țineți televizorul deschis pe Realitatea Plus în semn de protest față de deciziile cu dublă măsură de la CNA! Ce este permis la televiziunile puterii nu este permis la televiziunea poporului! Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în fiecare zi, din ce în ce mai mulți!”, este mesajul transmis de vedeta postului TV.

- Publicitate -