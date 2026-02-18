Cod roșu de ninsoare în București și Ilfov. Mesaj Ro-Alert: „Evitați deplasarea cu autoturismul”

Capitala și județul Ilfov se află, miercuri dimineață, sub avertizări nowcasting cod roșu de ninsoare abundentă. Autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert prin care populația este sfătuită să evite deplasările cu autoturismul.

Avertizarea este valabilă în intervalul 04:20 – 08:20 și vizează ninsoare puternică, cu depuneri masive de zăpadă. Potrivit meteorologilor, până la emiterea codului roșu s-au acumulat deja 30–35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoarea continuă, urmând să se depună un nou strat de 15–20 de centimetri.

La ora 04:20, locuitorii din București și Ilfov au primit mesaj Ro-Alert cu următorul conținut:

„Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă. În caz de necesitate, folosiți rutele ocolitoare comunicate de autorități.”

Autoritățile avertizează că traficul se poate desfășura cu dificultate, iar vizibilitatea este redusă din cauza ninsorii abundente. Șoferii sunt îndemnați să circule doar dacă este absolut necesar și să respecte recomandările transmise de instituțiile responsabile.