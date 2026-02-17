- Publicitate -
Cod portocaliu de ninsori și vânt puternic. Recomandările ISU pentru populație

recomandari isu ninsori

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis recomandări pentru populație, în contextul avertizării meteo de cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, valabilă începând din această seară și până mâine, la ora 12:00, valabilă și în Prahova.

Potrivit meteorologilor, în Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70–90 km/h. În aceste zone va fi viscol, vizibilitatea va scădea sub 100 de metri, iar stratul de zăpadă depus va ajunge, în medie, la 10–20 de centimetri.

Totodată, în Muntenia și în sudul Moldovei sunt anunțate ninsori abundente, cu acumularea unui strat consistent de zăpadă. Vântul va sufla cu putere, determinând viscol accentuat, formarea troienelor și reducerea vizibilității, local, sub 50 de metri.

Recomandările ISU pentru populație

Autoritățile fac apel la cetățeni să manifeste prudență și să respecte câteva măsuri esențiale:

Evitați deplasările pe timp de viscol și ninsoare puternică.

Dacă plecarea la drum este absolut necesară, informați-vă în prealabil asupra stării traseului și verificați dacă nu există drumuri blocate.

Asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

În cazul vântului puternic, evitați deplasarea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a elementelor de construcție care pot fi dislocate.

Autoritățile recomandă cetățenilor să urmărească în permanență informările oficiale și să evite expunerea inutilă la riscuri pe durata manifestării fenomenelor meteorologice severe.

