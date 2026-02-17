Guvernul vrea să elimine norma de hrană pentru polițiști și militari

Norma de hrană acordată polițiștilor și militarilor ar putea fi eliminată, potrivit declarațiilor făcute marți de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a precizat că propunerea a fost discutată luni în Coaliția de guvernare, la inițiativa Ministerului de Finanțe.

„Din toți cei care au această normă, cam o treime și un pic înseamnă doar Armata și Internele. În jur de 800 de milioane”, a declarat Kelemen Hunor, la Parlament, citat de Antena3. Potrivit acestuia, impactul total al eliminării normei de hrană ar fi estimat la 2,4 – 2,5 miliarde de lei, conform calculelor Ministerului de Finanțe.

Întrebat dacă măsura ar urma să se aplice doar personalului civil, liderul UDMR a precizat că propunerea vizează „toată lumea”. „Asta e propunerea și a rămas să discutăm (…) Dacă săptămâna viitoare ajunge în Parlament, da”, a adăugat acesta.

Declarațiile au fost urmate de reacția ministrului Apărării, Radu Miruță, care a afirmat că Ministerul Apărării Naționale nu susține eliminarea normei de hrană pentru militari.

„Ca ministru al Apărării, eu nu semnez un document care presupune eliminarea normei de hrană pentru militarii Armatei Române, care există de la Cuza încoace”, a declarat Miruță în Parlament. El a precizat că miniștrii și secretarii de stat nu au nevoie de acest beneficiu, însă personalul din MApN are.

„Dacă se taie norma de hrană, toți vor fi afectați. Ministerul Apărării nu este de acord. (…) Nu îmi dau demisia dacă se taie norma, premierul dacă vrea să taie norma, MApN nu este de acord”, a mai spus ministrul, adăugând că discuția despre această măsură „a apărut brusc”.

În prezent, norma de hrană pentru personalul din sistemul de apărare și ordine publică este de 34 de lei pe zi. Pentru ceilalți bugetari, indemnizația de hrană este de 347 de lei brut lunar, acordată celor cu venituri mai mici de 6.000 de lei.