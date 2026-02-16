Consultare publică pentru interzicerea rețelelor sociale în rândul minorilor sub 16 ani

Deputatul PSD Oana Matache a anunțat luni, 16 februarie, lansarea unei consultări publice în vederea elaborării unei inițiative legislative care să prevadă interzicerea accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Propunerea urmează modelul adoptat de țări precum Australia, Franța, Australia, Regatul Unit, Spania sau Norvegia, care au interzis accesul copiilor și adolescenților la platformele sociale.

Deputatul a invitat cetăţenii să îşi exprime opiniile şi propunerile prin e-mail, în cadrul procesului de consultare publică.

„Sunteţi de acord cu interzicerea accesului la reţelele social-media copiilor sub 16 ani?”, este întrebarea adresată public de parlamentarul buzoian, care subliniază că o eventuală reglementare trebuie să fie însoţită de soluţii alternative pentru tineri.

Deputatul atrage atenţia că, dincolo de interdicție este esenţială identificarea unor răspunsuri clare la întrebarile: „Ce punem în loc? Cum îi ajutăm pe copiii noştri să îşi scadă interesul, mirajul, iar în anumite cazuri sevrajul pentru telefon şi social media?”

Potrivit Oanei Matache, simpla interdicție nu este suficientă fără soluții care să ofere tinerilor alte forme de implicare și socializare.