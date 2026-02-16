- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Consultare publică pentru interzicerea rețelelor sociale în rândul minorilor sub 16 ani

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
facebook
foto cu caracter ilustrativ

Deputatul PSD Oana Matache  a anunțat luni, 16 februarie, lansarea unei consultări publice în vederea elaborării unei inițiative legislative care să prevadă interzicerea accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare. Propunerea urmează  modelul adoptat de țări precum Australia,  Franța, Australia, Regatul Unit, Spania sau Norvegia, care au interzis accesul copiilor și adolescenților la platformele sociale. 

- Publicitate -

Deputatul a invitat cetăţenii să îşi exprime opiniile şi propunerile prin e-mail, în cadrul procesului de consultare publică.

„Sunteţi de acord cu interzicerea accesului la reţelele social-media copiilor sub 16 ani?”, este întrebarea adresată public de parlamentarul buzoian, care subliniază că o eventuală reglementare trebuie să fie însoţită de soluţii alternative pentru tineri.

- Publicitate -

Deputatul atrage atenţia că, dincolo de interdicție este esenţială identificarea unor răspunsuri clare la întrebarile: „Ce punem în loc? Cum îi ajutăm pe copiii noştri să îşi scadă interesul, mirajul, iar în anumite cazuri sevrajul pentru telefon şi social media?”

Potrivit Oanei Matache, simpla interdicție nu este suficientă fără soluții care să ofere tinerilor alte forme de implicare și socializare.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Cât te costă, de fapt, inflația de 10%, în viața de zi cu zi? Economist: „În realitate e minim 15%”

Corina Matei Corina Matei -
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat luni, 16...

Revoltă în comunitate: 300 de copii și bătrâni, afectați de scurtarea traseului 1 la Ploiești. Acuzații de discriminare

Corina Matei Corina Matei -
Între toate operările modificate, cel mai contestat a fost...

Primăria Ploiești pierde procesele după criza gunoiului. Amenzi de 100.000 de lei rămân valabile

Marius Nica Marius Nica -
Primăria Ploiești a pierdut în primă instanță procesele cu...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -