Ce se întâmplă cu facturile la gaze după 1 aprilie 2026. Anunțul Ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, luni, cum vor fi calculate facturile la gaze naturale după expirarea plafonării, programată pentru 1 aprilie 2026. Oficialul a dat asigurări că prețurile nu vor crește brusc și că Guvernul pregătește un nou mecanism de protecție pentru consumatori.

Potrivit ministrului, în această săptămână va fi adoptat un act normativ care va stabili modul de funcționare al pieței gazelor după eliminarea plafonării.

„Mecanismul este unul foarte transparent și foarte clar. Păstrăm plafonarea la producător și automat avem presetat pe tot lanțul, în așa fel încât, indiferent de marja maximă pe care ar putea să o practice transportatorii, distribuitorii sau furnizorii, să nu ajungem mai mult decât este astăzi prețul în piață, adică 0,31 lei/kWh”, a explicat Bogdan Ivan, la Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că prin menținerea plafonării la nivelul producătorului se limitează efectele asupra întregului lanț de distribuție, astfel încât facturile consumatorilor să nu depășească nivelul actual din piață.

În plus, Romgaz a obținut licență de furnizare și urmează ca, din luna martie, să vină cu oferte proprii pentru consumatori, ceea ce ar putea crește competiția pe piață.

În ceea ce privește energia electrică, Bogdan Ivan a anunțat că schema de sprijin pentru persoanele vulnerabile va continua pe tot parcursul anului 2026. Este vorba de un ajutor de 50 de lei pe lună pentru cei cu venituri de până la 1.950 de lei.