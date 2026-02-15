Cât costă și cât durează schimbarea numelui de familie, ori a prenumelui, în România, în 2026

Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui în România, în 2026, este un proces legal relativ simplu, dar care implică cerere oficială, documente necesare și achitarea unor taxe obligatorii. Pentru procesul de schimbare a numelui trebuie parcurse obligatoriu două etape. Este vorba despre depunerea cererii inițiale și depunerea cererii finale după publicarea în Monitorul Oficial.

Pentru schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este nevoie, în primul rând, de depunerea unei cereri tip la unitatea administrativ-teritorială de domiciliu.

La această etapă inițială sunt necesare: actul de identitate în termen de valabilitate, certificatele de naștere și căsătorie/divorț, în original, și, dacă altcineva depune cererea în locul tău, procură specială autentificată. Taxa pentru această primă etapă este de 50 de lei.

După ce cererea inițială este acceptată, urmează faza a doua. Aceasta presupune depunerea unei noi cereri, a actului de identitate, a certificatelor de stare civilă și a unui extras din Monitorul Oficial unde s-a publicat cererea, de la publicarea căruia să nu fi trecut mai puțin de 30 de zile și mai mult de un an, notează publicația capital.ro.

Mai este nevoie, totodată, de certificat de cazier judiciar, de un memoriu justificativ și de consimțământul părților implicate (soț, părinte etc.), în formă autentică sau în fața ofițerului de stare civilă.

De menționat este faptul că schimbarea numelui pe cale administrativă necesită motive temeinice prevăzute de Legea 119/1996, precum nume indecente, ridicole sau situații familiale specifice.

Persoanele condamnate în ultimii 5 ani pentru fapte intenționate sau cu restricții de circulație nu pot beneficia de schimbarea numelui. Deopotrivă, schimbarea numelui minorilor necesită acordul ambilor părinți și consimțământul copilului dacă are peste 14 ani, iar noul nume se poartă efectiv de la primirea dispoziției.