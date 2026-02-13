Cristian Popescu Piedone, interzis trei ani din funcții publice. A pierdut definitiv procesul cu ANI

Cristian Popescu Piedone a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), ceea ce înseamnă că nu va mai putea ocupa „o funcție sau o demnitate publică” timp de trei ani. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

ANI l-a acuzat în 2024 pe fostul primar al Sectorului 5 de conflict de interese, după ce, în exercitarea atribuțiilor de primar, a emis și a semnat dispoziția de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii care intră sub incidența Legii nr. 550/2002.

Potrivit ANI, ginerele său a obținut un folos material din această calitate, constând în venituri încasate în anii 2021 și 2022, în valoare totală de 109.520 de lei.

Prin hotărârea definitivă a instanței supreme, Piedone va fi supus interdicției de a ocupa funcții sau demnități publice pentru o perioadă de trei ani, conform legislației privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice, potrivit digi24.ro.

Reamintim că fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) este trimis în judecată și de Direcția Națională Anticorupție (DNA), într-un dosar în care este acuzat de divulgarea unor informații care nu erau destinate publicității, după ce ar fi anunțat angajații unui hotel din Sinaia că urmează să efectueze un control.