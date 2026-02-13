Nicușor Dan despre accesul minorilor la rețelele sociale: Politicul va decide după consultarea specialiștilo

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi, 12 februarie, referitor la o posibilă interzicere a accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, că dezbaterea pe marginea acestui subiect ar trebui purtată în primul rând de specialiști, urmând ca politicul să ia o decizie ulterior.

„E bine că avem dezbaterea asta, haideți să lăsăm specialiștii să dezbată. Dincolo de chestiunea asta, care este de decizie, cred că sunt două lucruri mari de care noi, ca societate și noi, ca administrație, trebuie să ne preocupăm”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan a indicat două direcții care ar trebui să preocupe societatea și administrația publică: combaterea consumului de droguri și integrarea copiilor în activități sociale care să reducă riscul dependențelor.

„Unul este întreg fenomenul consumului de droguri și aici (…) rolul DIICOT-ului este foarte important, iar al doilea este cum facem să integrăm, care sunt acele activități pe care noi, ca societate, le oferim copiilor de o anumită vârstă, părinților, astfel încât ei să simtă că fac parte din societate și să nu intre pe niște zone de dependențe care sunt foarte periculoase la vârsta asta”, a mai spus Nicușor Dan, în declarații de presă după reuniunea informală a Consiliului European.

După dezbaterea specialiștilor, a concluzionat acesta, trebuie ca politicul să ia o decizie cu privire la interzicerea, în România, a rețelelor sociale în rândul copiilor.