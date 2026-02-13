Noi substanțe psihoactive, interzise în România. Guvernul înăsprește controlul asupra drogurilor

Guvernul a aprobat joi, 12 februarie 2026, la propunerea Ministerului Sănătății, modificarea Legii 339/2005 privind regimul substanțelor stupefiante și psihotrope. Alexandru Rogobete a transmis că șase substanțe noi au fost incluse sub control strict, iar Hexahidrocannabinolul (HHC) a fost reîncadrat, măsurile urmărind, în primul rând, „limitarea riscului de trafic și consum abuziv”.

- Publicitate -

Actualizarea legii, a mai precizat ministrul Sănătății, este necesară pentru alinierea la reglementările internaționale și pentru a răspunde unei realități pe care nu o putem ignora: apar constant substanțe noi, cu efecte psihoactive puternice și potențial ridicat de abuz.

„Scopul este clar: protejarea sănătății populației și reducerea consumului de droguri. Piața ilicită se adaptează rapid, iar statul trebuie să răspundă la fel de rapid și ferm.

- Publicitate -

Limităm riscul de trafic, de utilizare în scopuri ilicite și de consum abuziv, în afara cadrului medical.

Această modificare face parte din politica fermă de combatere a consumului de droguri pe care o susțin la Ministerul Sănătății: reducerea consumului, prevenție și intervenție timpurie.

Am spus constant că trebuie să fim fermi în controlul substanțelor periculoase, dar, în același timp, să rămânem centrați pe protejarea sănătății publice și pe sprijin pentru persoanele vulnerabile.

- Publicitate -

Citește și: Ministrul Sănătății admite că a greșit cu privire la neplata primei zile a concediului medical

Am inclus șase substanțe noi în categoria celor aflate sub control strict și am reîncadrat Hexahydrocannabinolul (HHC) în categoria substanțelor psihotrope supuse aceluiași regim. Este o decizie care închide breșe legislative și asigură aplicarea consecventă a controlului.

Am completat lista preparatelor care conțin astfel de substanțe și am stabilit o regulă simplă: orice produs urmează regimul celei mai strict controlate componente. Nu mai există posibilitatea evitării controlului prin formule sau combinații artificiale.

În același timp, am întărit responsabilitatea în circuitul legal. Medicamentele care conțin substanțe aflate sub control strict vor putea fi manipulate și eliberate exclusiv de farmacist. Unitățile și transportatorii autorizați au obligații clare pentru prevenirea deturnării din circuitul legal, iar distrugerea acestor substanțe se face doar în condiții reglementate, sub control.

- Publicitate -

Întărim astfel protecția sănătății publice și limităm accesul la substanțe care pot face rău, fără a afecta tratamentele de care pacienții au nevoie”, a precizat ministrul Sănătății, într-o postare pe pagina sa de Facebook.