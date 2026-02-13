Trenul „Prietenia” a deraiat în Gara de Nord București. Circulație temporar blocată

Un incident feroviar a avut loc vineri dimineață în București, unde trenul internațional IRN 401 Kiev–Chișinău–București, cunoscut drept „Trenul Prietenia”, a deraiat în timpul unei manevre tehnice.

Potrivit unui comunicat transmis de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, la ora 08:20, în timpul manevrei de împingere a garniturii din stația Gara de Nord către Grupa AT, în incinta Depoului București Călători, la linia 7, s-a produs deraierea primei osii a primului vagon, în sensul de împingere.

Incidentul a avut loc în timpul unei manevre desfășurate în regim de circulație restricționată. Autoritățile feroviare au precizat că nu s-au înregistrat victime și nu au fost afectate instalațiile de siguranță a circulației. De asemenea, nu au fost semnalate pagube la infrastructura feroviară.

În urma derailerii, toate trenurile care intră sau ies din Grupa AT au fost temporar blocate până la finalizarea intervenției și eliberarea liniei afectate, potrivit clubferoviar.ro.

Circulația în zonă va fi reluată după efectuarea verificărilor tehnice și confirmarea condițiilor de siguranță.

La fața locului intervin echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, care acționează pentru ridicarea vagonului deraiat, repunerea acestuia pe șină și verificarea elementelor de infrastructură implicate.

Trenul internațional IRN 401 Kiev–Chișinău–București ajunsese vineri dimineață în Gara de Nord cu o întârziere de 58 de minute.