Robert Negoiță își poate relua mandatul de primar al Sectorului 3. Tribunalul a revocat controlul judiciar și cauțiunea de 800.000 de lei

Robert Negoiță își poate relua atribuțiile de primar al Sectorului 3, după ce Tribunalul București a decis revocarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune. Decizia este definitivă.

Hotărârea instanței vine la aproximativ o săptămână după ce procurorii Direcția Națională Anticorupție (DNA) i-au interzis edilului să se apropie de sediul instituției și să își exercite atribuțiile de primar.

Decizia instanței este definitivă

Potrivit minutei instanței, în dosarul nr. 4235/3/2026, a fost admisă plângerea formulată de inculpatul N.R.S. împotriva ordonanței DNA din 5 februarie 2026, fiind revocată măsura controlului judiciar pe cauțiune.

„S-a admis plângerea formulată de inculpatul N.R.S. (…) și s-a revocat, în consecință, măsura controlului judiciar pe cauțiune. Soluția este definitivă”, se arată în decizia Tribunalului București.

În urma hotărârii, Robert Negoiță nu mai este obligat să plătească cauțiunea în valoare de 800.000 de lei.

Fusese plasat sub control judiciar pe 5 februarie

Primarul Sectorului 3 fusese plasat sub control judiciar la data de 5 februarie, de către procurorii anticorupție, măsura incluzând interdicția de a-și exercita atribuțiile și obligația de a achita cauțiunea stabilită de anchetatori.

În perioada aplicării măsurii, atribuțiile de primar au fost exercitate de viceprimarul PSD Adrian Cocoș.