Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv. Decizia e definitivă

Miercuri, 11 februarie 2026, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv. Decizia instanței este definitivă.

Înalta Curte de Casație a decis că Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv, iar fiul și nepotul său în arest la domiciliu. Instanța a respins contestaţiile înaintate de cei trei la o hotărâre a Curţii de Apel Bucureşti. Decizia ICCJ este definitivă.

Reamintim faptul că Horaţiu Potra, fiul său Dorian Potra şi nepotul Alexandru Potra au fost arestaţi preventiv, în noiembrie, pentru tentativă la comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive.

Miercuri, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, ca nefondate, contestaţiile formulate de Alexandru Potra, Dorian Potra şi Horaţiu Potra împotriva încheierii din 3 februarie pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr.6008/2/2025/a1.10.

