- Publicitate -
Observatorul PrahoveanNațional

Lajos Kristof, „antrenorul de genii”, condamnat definitiv pentru viol asupra unui minor

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
lajos Kristof
Lajos Kristof - sursa foto Educație Privată

Lajos Kristof, cunoscut ca „antrenorul de genii”, prins în flagrant, în 20 iulie 2024, în timp ce viola un băiat de 14 ani, a fost condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București și este definitivă.

- Publicitate -

Pedeapsa privativă de libertate în cazul lui Lajos Kristof a fost redusă aproape la jumătate față de cât stabilise prima instanță. În iulie 2025, Judecătoria Sectorului 4 îl condamnase la 13 ani și 3 luni de închisoare.

„În baza art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopește pedepsele principale și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, la care adaugă sporul de o treime din cealaltă, respectiv 1 an și 10 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 7 ani și 10 luni închisoare, în regim de detenție”, se arată în hotărârea Curții de Apel București.

- Publicitate -

Instanța a dispus și reducerea daunelor morale de la 100.000 de euro la 30.000 de euro.

Potrivit news.ro, Lajos Kristof este cunoscut ca „antrenorul de genii” pentru copiii abandonați.

Deși pregătea elevi olimpici și era lăudat chiar și de autoritățile din domeniul educației, Kristof Lajos are, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, doar 8 clase.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Transportator din Prahova, scos din joc. Acuzații de abuz și bilete mai scumpe pentru navetiști

Marius Nica Marius Nica -
La începutul acestui an, transportatorul de persoane Pides Trans...

Elevi de meserie: viitori ospătari și bucătari, crescuți direct din școală, la Colegiul „Virgil Madgearu” din Ploiești

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, din Ploiești, îi găsim...

Palatul Culturii din Ploiești, abandonat între hârtii: finanțare semnată în 2022, zero lucrări în 2026

Corina Matei Corina Matei -
Palatul Culturii din Ploiești trebuia să intre într-un amplu...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -